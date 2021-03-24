ضبط 13 ألف لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التى يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التى نفذتها المديرية فى الفترة من 14 إلى 20 مارس الجارى، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التى تم تنفيذها على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط 157 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و43 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و37 محضرا لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و5 محاضر للتصرف فى 15 جوال دقيق مدعم، و26 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و11 محضرا لعدم الاحتفاظ بميزان حساس.

فيما تم المرورعلى البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى حين تم تحرير 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و15 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية ، بينما تتم المتابعة اليومية على المطاحن والوقوف على الوارد ةالمنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح وأخذ عينات وأرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

كما تمكنت الحملات من ضبط 75 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتحرير4 محاضر فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى تحرير 27 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار فى الأنشطة المختلفة، 49 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل فى مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، فى حين تم ضبط إحدى المنشآت تمارس النشاط التجارى بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم ضبط سيارة نقل على متنها 63 جوال دقيق مدعم بهدف بيعه بالسوق السوداء، فيما تم ضبط 2800 رغيف بلدى مدعم تم تجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء، فيما تم تحرير محضر لأحد محالات البقالة لقيامه بعرض وبيع أدوية طبية بدون تصريح والتى تمثلت فى 200 كيس فوار و40 شريط كيتوفان، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

بينما تم تحرير محضر لإحدى ثلاجات حفظ اللحوم لضبط 30 كجم لحم بقرى مجمد و20 كجم دواجن مجمدة و15 كجم لحم مفروم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضر لأحد محلات الأدوية البيطرية لقيامه بعرض وبيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 12 عبوة مبيد حشرى، و25 مبيد فطرى منتهية الصلاحية، علاوة على تحرير 4 محاضر لمحلات تجارية لقيامهم بعرض وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية عبارة عن خل وجبن وبسكوت بعد عرضها على المعامل المركزية لوزارة الصحة.

وفى مجال المواد البترولية تم تحرير 6 محاضر لمستودعات بوتاجاز تبين غلقهم أثناء مواعيد العمل، بينما تم تحرير 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز لمخالفة خط سير توزيع الأسطوانات، إضافة إلى تحرير 4 محاضر لمحطات ومستودعات بوتاجاز لعد الالتزام بإرسال الإخطار الشهرى بحركة المواد البترولية فى الموعد المحدد، بينما تم ضبط 13 طن لتر بنزين 80 قبل تهريبه بالسوق السوداء وذلك خلال الحملات التى نفذتها المديرية، وشملت المرور على جميع محطات البترول بالمحافظة، للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية بالمحطات لتمويل السيارات بالأسعار المقررة، فضلاً عن المرور بصفة دورية على مستودعات البوتاجاز ومصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية والمنزلية بعد تعبئتها.