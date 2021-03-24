اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 03:44 م
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ضبط تلميذ خطط لشن هجوم على زملائه بالفصل بروسيا

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:51 م
ضبط تلميذ خطط لشن هجوم على زملائه بالفصل بروسيا الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الأربعاء، القبض على تلميذ فى مدرسة ثانوية بمدينة سوتشى، كان يخطط لشن هجوم على زملائه فى الفصل.

وذكر مركز الاتصالات العامة التابع للجهاز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه نتيجة لإجراءات عمليات تفتيش مباغتة، تم اعتقال تلميذ فى إحدى المدارس الثانوية، كان قد نشر على شبكة التواصل الاجتماعى "فكونتاكتى"، معلومات حول نيته صنع متفجرات ومهاجمة زملائه فى الفصل.

وتم ضبط متفجرات محلية الصنع ومكونات لصنع العبوات الناسفة فى منزل التلميذ.

 


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