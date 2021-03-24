اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالاعتداء على طالب بأسلحة بيضاء بسبب أولوية المرور بالدقهلية

الأربعاء، 24 مارس 2021 03:24 م
ضبط المتهمين بالاعتداء على طالب بأسلحة بيضاء بسبب أولوية المرور بالدقهلية حملة ـ أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يتضمن تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بأسلحة بيضاء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص حال تعديهم بالأسلحة البيضاء على شخص أمام أحد المحال بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

 

بالفحص تبين اعتداء (ثلاثة أشخاص – مقيمين دائرة القسم) على (طالب جامعى – مقيم بدائرة القسم) باستخدام أسلحة بيضاء، بسبب خلافات سابقة بين أحدهم والمجنى عليه بسبب أولوية المرور، وبمناقشة المعتدى عليه أقر بما جاء بمقطع الفيديو وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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