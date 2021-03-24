صور الأقمار الصناعية تشير لنشاط رياح تتقدم لجنوب البلاد وانخفاض الرؤية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعة تشير لنشاط الرياح وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على السواحل الشرقية وسيناء ومدن القناه ومناطق الوجه البحرى والقاهرة والدلتا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتقدم إلى جنوب البلاد، فضلا عن دخول السحب المنخفضة والمتوسطة إلى السواحل الغربية ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفه على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.



ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تصل للعاصفة على شمال الصعيد .



وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وطقس لطيف على جنوب البلاد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.













