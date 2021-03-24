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صفحة الرئيس السيسى على تويتر تنشر جانبا من مراسم توقيع مذكرات تفاهم مع بوروندى

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:53 م
صفحة الرئيس السيسى على تويتر تنشر جانبا من مراسم توقيع مذكرات تفاهم مع بوروندى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع "تويتر"، جانبًا من حضور الرئيس السيسى، ورئيس بوروندى، إيفاريست ندايشيمى، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندى والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية. 
 
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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره البوروندى "إيفاريست ندايشيمي" شهدا بقصر الاتحادية اليوم، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندى، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، والإعلام، والتربية والتعليم، والسياحة، والثقافة.
 

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