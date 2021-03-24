صحة الغربية تعلن تلقيح 600 مواطن من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، أن 600 من المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مستوى المحافظة، تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة، وذلك من انطلاق الفعاليات وحتى الآن، لافتا أنه يتم البدء فى تلقى اللقاح الساعة الثالثة عصرا يوميا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقي يقوم بالمرور على 4 مراحل، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة، يعقبها الاطمئنان على ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط.