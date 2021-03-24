اليوم السابع
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شركة مياه الأقصر تعلن تخفيف ضغوط المياه بمنشأة العمارى لربط الخطوط

الأربعاء، 24 مارس 2021 03:38 م
شركة مياه الأقصر تعلن تخفيف ضغوط المياه بمنشأة العمارى لربط الخطوط عمال شركة مياه الأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء مهندس محمد يحيي رئيس مجلس إدارة الشرطة، أنه تم رصد عملية ضعف ضغوط المياه بعدد من مناطق منشأة العمارى، وذلك نظراً لربط عملية مياه محمد عامر التابعة لإدارة شمال الأقصر مع الخطوط المغذية لقرى ونجوع المنشاه العمارى.

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تزيد الضغوط تدريجياً خلال الساعات القادمة لخدمة أهالى منطقة منشأة العمارة عقب عمليات ربط خطوط المياه.

كان قد افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مقر مركز خدمة العملاء لشركة مياه الأقصر يرافقه المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث اطلع على الأنظمة الحديثة للعمل بالمركز مما يسهل على المواطنين دفع الفواتير والتقدم لطلب عداد مياه والكثير من الإجراءات لضمان السرعة وعدم الانتظار لفترات طويلة.

 وأكد رسلان، أهمية متابعة شكاوي المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن، وأوضح أن الشركة لديها خطة لتطوير منافذ خدمة العملاء بالشركات التابعة، وتطوير آليات العمل داخل منفذ خدمة العملاء لتجعل منه مجمع شامل للخدمات، وأثنى رسلان على الجهد المبذول وشكر العاملين ووجه بتقديم التسهيلات فى المعاملات بداخل المركز.


الاقصر

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ربط خطوط المياه بالاقصر

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ضعف المياه بمنشاة العمارى

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