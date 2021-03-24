اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 03:35 م
خالد صلاح
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"شباب العمار الجديدة" تدشن مبادرة لتطهير وتعقيم المساجد قبل رمضان

الأربعاء، 24 مارس 2021 03:22 م
"شباب العمار الجديدة" تدشن مبادرة لتطهير وتعقيم المساجد قبل رمضان تعقيم المساجد
القليوبية فريق المحافظات

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دشن مجموعة من شباب قرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، مبادرة لتطهير وتعقيم المساجد لاستقبال شهر رمضان ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأعلنت الحملة، أن المبادرة تستهدف تنظيف وتطهير وتجهيز المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الموافق يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، علاوة على توزيع الكمامات والمطهرات والمعقمات، وكتب الأذكار والسبح الرقمية والسواك مجاناً على المصلين، أثناء صلاة التراويح تحت إشراف مديرية أوقاف القليوبية.

 

وفى هذا السياق، أكد أحمد حجازى منسق الحملة، أن المبادرة ستنطلق من مسجد "الدياب" بالقرية ثم يتم تعميمها على جميع المساجد، حتى يتسنى استقبال الشهر الكريم فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

 

وكان أعضاء الحملة أطلقوا مبادرة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا  تحت شعار "معا نستطيع زوال المحن"، حيث تم تشكيل فريق يحمل اسم "بصمة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقديم المساعدة لكل أهالى القرية بأنشطة تثقيفية وتوعوية، وتقديم الخدمات اللازمة للمرضي وحالات الإشتباه وترسيخ الإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي وسط التجمعات.


اخبار القليوبية

شباب العمار الجديدة

تطهير وتعقيم المساجد

مساجد القليوبية

الاجراءات الوقائية

فيروس كورونا

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