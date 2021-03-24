اليوم السابع
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سوريا ترسل 25 طنا من الأكسجين كدفعة أولى لمساعدة لبنان

الأربعاء، 24 مارس 2021 04:01 م
سوريا ترسل 25 طنا من الأكسجين كدفعة أولى لمساعدة لبنان الرئيس السورى بشار الأسد
دمشق (أ ش أ)

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وفرت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، 25 طناً من الأكسجين كدفعة أولى للبنان، وذلك بتوجيه من الرئيس السورى بشار الأسد، وقال وزير الصحة السورى الدكتور حسن الغباش، عقب لقاء جمع بينه وبين نظيره فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" إنه سيتم تزويد لبنان بـ 75 طناً من الأكسجين على مدى ثلاثة أيام، بواقع 25 طناً كل يوم، بما لا يؤثر على منظومة الأكسجين فى سوريا.
 
من جهته أكد وزير الصحة اللبنانى أنه بعد خلو مستشفيات لبنان من الأكسجين تم التواصل مع وزارة الصحة السورية بهذا الصدد وكانت الاستجابة بالسرعة القصوى.
 
وأضاف أنه يوجد حالياً فى لبنان ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعى والكمية الموجودة من الأكسجين لدينا تكفى اليوم فقط، معربا عن شكره للرئيس الأسد على هذه الاستجابة في إنقاذ لبنان من كارثة عبر إنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين.

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