رئيس وزراء أستراليا يتفقد آثار الفيضانات غرب سيدنى بمروحية.. فيديو

كتب محمد شعلان

تفقد سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالى، آثار الفيضانات التى ضربت شمال غرب سيدنى، وتعد الأقوى والأعنف منذ 50 عاما حسب تقارير الأرصاد، وأظهر فيديو رئيس الوزراء الأسترالى، وهو يشاهد أثار الفيضانات اثناء تحلّيقه فوق المناطق المتضررة من الفيضانات على متن طائرة مروحية ليتعرف على الأضرار والأماكن الأكثر خسائر، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

أظهر فيديو رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وهو يحلّق فوق المناطق المتضررة من الفيضانات في شمال غرب سيدني على متن طائرة مروحية ليتعرف على الأضرار.#فيضانات #أستراليا pic.twitter.com/jum0SSndU5 — RTARABIC (@RTarabic) March 24, 2021

وظهر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، وهو يزور أحد أماكن الإنقاذ، ويستمع إلى شرح من المسئولين عن مواجهة آثار الفيضانات وإجلاء السكان من مناطق شمال غرب سيدنى.



رئيس وزراء استراليا يتفقد الفيضانات

وشهدت أستراليا فيضانات عارمة تعد الأقوى والأعنف منذ 50 عاما حسب تقارير الأرصاد، وذلك حيث ضربت أمطار غزيرة على طول الساحل الشرقى لأستراليا تسببت فى أعنف فيضانات منذ نصف قرن فى بعض المناطق، مما أجبر الآلاف على ترك منازلهم وإلحاق أضرار بمئات المنازل.



الطائرة التى تقل رئيس الوزراء



رئيس الوزراء على المروحية

ومن جانبها، قالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان، إن هطول الأمطار في أكثر ولايات استراليا سكانا ويبلغ عددهم ثمانية ملايين نسمة كان أسوأ مما كان متوقعًا في باديء الأمر، خاصة في المناطق المنخفضة في شمال غرب سيدني.

وأمرت السلطات الاسترالية السكان في مناطق بشمال غرب مدينة سيدني بإخلاء منازلهم في منتصف الليل، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا الأحد الماضي، حيث تسببت المياه التي تتحرك بسرعة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

ووجهت تحذيرات من مخاطر الفيضانات وأوامر بالإخلاء لنحو 13 منطقة في نيو ساوث ويلز مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتراكم الأمطار مما يشكل خطرا، وقال جوناثان هاو ، كبير خبراء الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية ، لمحطة(إيه. بي. سي نيوز) الحكومية "ليس المطر وحده هو الذي يسبب الدمار. هناك رياح قوية أيضا".