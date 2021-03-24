رئيس "مصر للطيران" يكشف خطة الهيكلة الجديدة للشركة

إبراهيم حسان

قال الكابتن طيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه في ظل جائحة كورونا كان لابد في التفكير في إجراءت تساعد في مواجهة الأزمة، ومن ضمن هذه الإجراءات هيكلة الشركة ودمج بعض الشركات لتقليل عدد الشركات التابعة، وأعددنا بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دراسة لإعادة الهيكلة والدمج.



وأضاف زكريا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه تقرر تقليص عدد الشركات التابعة لمصر للطيران إلى 3 شركات، بدلا من 9 شركات، لتعظيم العائد وتخفيض النفقات بجانب تقليل المعاملات البينية بين الشركات، مبينا أن شركات "الشحن، إكسبريس، الخدمات الجوية، والسياحة"، سيتم دمجمها مع شركة الخطوط الجوية في شركة واحدة، بجانب الشركتين الأخيرتين هما "الصيانة، والخدمات الأرضية".



وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الدراسة المالية والقانونية لتنفيذ إعادة الهيكلة والدمج محل وضع، مؤكدا أن ليس هناك أي نية للتخلص من أي عمالة أو تخفيض أي مميزات لأى عامل ينتقل من شركة إلى أخرى، حيث سيحتفظ أي عامل بنفس درجاته الوظيفية وجميع المميزات التي يحصل عليها.



وتابع: "هناك 29.500 عامل في الشركة القابضة لمصر للطيران، وأى عامل ينتقل إلى الشركات الأخرى سيمارس نفس وظيفته ولكن تحت رئاسة شركة أخرى"، مبينا أن هناك عدة إجراءات يجرى اتخاذها حاليا لتقليل خسائر مصر للطيران في الفترة المقبلة، قائلا: "عام 2020 كان صعبا على مصر للطيران من حيث الخسائر، وكان إجمالي الخسائر به حوالى 6 مليارات".



وأوضح، أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة غانا لإنشاء شركة طيران يكون مركزها العاصمة أكرا، وهذا سيمكن مصر للطيران في استغلال الزيادة في الأصول غير المستغلة نتيجة ضعف التشغيل، بالإضافة إلى أن ذلك سيوسع شبكة خطوط الشركة ويمكنها من الوصول إلى نقاط لم تصل إليها في غرب وجنوب أفريقيا.



وعن استئناف حركة الطيران مع السعودية والكويت، قال: "بالنسبة للمملكة فإن آخر إعلان من طرفهم أن الحركة ستعود في شهر مايو، ولكن الكويت ليس هناك أي تصريحات بشان عودة الحركة".