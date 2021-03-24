اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف يعلن اعتماد أول نتيجة لمعهد النباتات الطبية والعطرية

الأربعاء، 24 مارس 2021 04:12 م
رئيس جامعة بنى سويف يعلن اعتماد أول نتيجة لمعهد النباتات الطبية والعطرية معهد النباتات الطبية والعطرية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لبرامج الماجستير البحثى والماجستير المهنى بجميع أقسام معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية للدفعة الأولى من طلاب الدراسات العليا بالمعهد.

وأوضح الدكتور منصور أن امتحانات هذا الفصل النظرية والعملية قد انطلقت بداية شهر مارس الحالى واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مثنيا على تميز  طلاب هذه الدفعة، حيث حصل العديد منهم على تقدير امتياز لتعد أول نتيجة امتحانات تعقد بالمعهد بعد قيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بافتتاحه فى شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور ممتاز حجاب عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية إن قطاع الدراسات العليا بالمعهد قد بدأ فى فحص ملفات الدفعة الثانية من طلاب الدراسات العليا الذين تقدموا لبرنامج الماجستير البحثى وبرنامج الدكتوراة لأول مرة بالمعهد،  وذلك تمهيداً لإعلان أسماء الطلاب المقبولين للدراسة بنهاية هذا الأسبوع، موجهاً الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لدعمه المعهد بأحدث الأجهزة والمعامل البحثية لصالح ربط البحوث بالصناعة، خاصة فى هذا القطاع الواعد لمحافظة بنى سويف.

يذكر أن عدد طلاب الدفعة الأولى بالمعهد الذين تم قبولهم من بين المتقدمين هم 21 طالب، بواقع 8 طلاب بقسم كيمياء النباتات الطبية والعطرية و 7 طلاب بقسم التكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية والعطرية و 6 طلاب بقسم المستحضرات الطبية والدوائية والعطرية.

 

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