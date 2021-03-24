رئيس جامعة بنى سويف يسلم 25 طالبا مكافأة مالية بمشروع حاضنات المتفوقين دراسيا

بنى سويف هانى فتحى

سلم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، 25 طالبا وطالبة من المتفوقين دراسياً من كليات الطب، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، والزراعة مكافأة مالية وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

ويأتى ذلك تنفيذا للبروتوكول المبرم بين الجامعة والوزارة لرعاية الطلاب المتفوقين دراسياً فى المرحلة الجامعية من خلال إنشاء حاضنات المتفوقين دراسياً.

وأوضح الدكتور منصور، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق وتحفيزهم على الاستمرار فيه من خلال الحافز المادى، وذلك من خلال صرف مكافأة شهرية قدرها ألف جنيه إلى جانب توفير رعاية صحية متكاملة، وتشجيع الطالب على التطوع فى المجالات المختلفة من خلال منظمات المجتمع المدنى.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هناك تعاون دائم بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعى لتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب من خلال 3 محاور رئيسية هى الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للطلاب، وتنمية الوعى وبناء الشخصية، وتنمية الخبرات والتطوع لدى الطلاب موجهاً الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لدعمها لطلاب الجامعة.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أنه قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يهدف لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعة، لدعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، عبر تقديم تسهيلات وخدمات دعم عينى ونقدى وقروض ميسرة السداد لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر، بالإضافة لإشراك الطلاب فى الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ووجه الطلاب، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكامل وتبنيه لكافة المبادرات التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمامهم لإتمام دراستهم الجامعية ولأن بابه مفتوح دائماً لهم.

كما كرم رئيس جامعة بنى سويف، منار عبد الرحمن أحمد من العاملين بكلية التجارة لاختيارها الموظفة المثالية، تقديراً لأدائها المتميز أثناء الاختبارات بكلية التجارة وقيامها بأداء عملها على أكمل وجه وذلك بحضور الدكتور أسامة سعيد عميد كلية التجارة.

وأوضح رئيس الجامعة أن تكريم الموظفين المتميزين يعد أحد أهم الركائز الأساسية والذى بدوره يساعد فى تزكية روح التنافس الإيجابي، ويعزز الأداء والابتكار ويمهد طريق التميز فى بيئة العمل، موضحاً أن التكريم يساعد فى تعميق الانتماء للجامعة بحيث يكون الموظف حريص تحقيق أهداف الجامعة، وترجمة رسالتها.

وأشار الدكتور منصور، إلى أننا حريصين كل شهر على تكريم الموظفين المحالين على المعاش تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال فترة عملهم وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد فى العمل لترك أثر يذكرون به، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التى تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.