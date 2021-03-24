الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطالبة آية سويلم عباس، بالفرقة الأولى كلية الآداب والعلوم الإنسانية GIS والتى حصدت المركز الأول فى 4 منافسات البطولة العربية الثانية للقوة البدنية.

وحرص رئيس جامعة قناة السويس، على استقبال الطالبة اليوم لتقديم الدعم الكامل لها، متمنيا لها التوفيق فى بطولة العالم يونية المقبل، مؤكدًا مساندة الجامعة لأبطالها من الطلاب المتميزين فى ظل سياسة تنتهجها الدول لفرز ودعم المواهب الطلابية بكافة المجالات.

وأشار زكى إلى أن الطالبة حصلت على 4 مراكز أولى بالبطولة واستطاعت رفع 410 ك قوة كاملة.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن البطولة جاءت بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 5 دول عربية هى "اليمن، ولبنان، والعراق، وفلسطين، بجانب الدوله المستضيفة جمهورية مصر العربية"، واقيمت خلال الفتره من 21 مارس.

وقال الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إنه بمتابعة من رئيس الجامعة تم تأجيل مقرر إمتحان متطلب الجامعة "لغة انجليزية" للطالبة وذلك لمشاركتها بالبطولة وسيتم مراعاة ذلك أيضًا أثناء مشاركتها ببطولة العالم.

رئيس جامعة القناة يكرم الطالبة آية عباس بطلة العرب للقوة البدنية