رئيس الوزراء الفرنسى: يمكن إقامة قداس عيد الفصح فى عطلة الاسبوع فى 4 أبريل

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أنه يمكن أن يقام قداس عيد الفصح خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع أبريل المقبل حتى في الأقسام الـ 16 الخاضعة لتدابير معززة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس الحكومة الفرنسية حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء إنها ليست العودة إلى الوضع الطبيعي بعد ،ولكنها بالفعل أفضل بكثير مما كانت عليه في العام الماضي ،عندما لم يتمكنوا من الاحتفال بأهم احتفالية في التقويم المسيحي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستكس" قد أعلن في 18 مارس الجاري فرض حجر صحي شامل في العاصمة الفرنسية في 16 مقاطعة فرنسية بينها العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها لمدة شهر كامل اعتبارا من الجمعة (19 مارس الجاري).. مؤكدا أن وتيرة جائحة فيروس كورونا في تسارع مستمر وأن البلاد تشهد موجة ثالثة من الوباء،ويشمل قرار الحجر الصحي الذي سيكون أكثر مرونة من الإغلاقين السابقين، أكثر من 18 مليون فرنسي.