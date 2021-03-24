اليوم السابع
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رئيس الإمارات يأمر بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3 أيام على الشيخ حمدان بن راشد

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:20 ص
رئيس الإمارات يأمر بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد 3 أيام على الشيخ حمدان بن راشد الشيخ حمدان بن راشد
دبى (أ ش أ)

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نعت وزارة شئون الرئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية الإماراتى الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، وأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بتنكيس الأعلام فى الدولة ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل، وإعلان الحداد لمدة 3 أيام.

وأعلنت دبى الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الدوائر والمؤسسات فى الإمارة لمدة 3 أيام، ابتداء من غد الخميس، وحتى السبت المقبل، حداداً على الفقيد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية الإماراتى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على أفراد العائلة فقط، كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد عقب صلاة المغرب فى عموم مساجد الدولة.

 


دبى

الشيخ حمدان بن راشد

وفاه الشيخ حمدان بن راشد

جنازه الشيخ حمدان بن راشد

وزير الماليه الاماراتى

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