ديلي ميل: بدء تطعيم الأطفال فى بريطانيا بلقاح كورونا أغسطس المقبل

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن بدء تطعيم الأطفال في بريطانيا ضد فيروس كورونا اعتبارًا من أغسطس المقبل، لتحقيق أقصى قدر من المناعة ضد الفيروس وسيتم تلقيح 11 مليون طفل دون سن 18 عامًا .

ووفقا للتقرير تنتظر الحكومة البريطانية بيانات من دراسة كبرى عن لقاح الأطفال أجرتها جامعة أكسفورد ، مع الاستنتاجات المقرر إجراؤها في يونيو أو يوليو ، والتي ستحدد القرار النهائي بشأن اللقاحات للأطفال.



تطعيم الاطفال

وأوضح التقرير أن لقاحات الأطفال يمكن أن تبدأ بحلول أواخر الصيف خاصة في شهر أغسطس، وتشمل تجربة أكسفورد التي تتطلع إليها وزارة الصحة 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا يتلقون لقاحات استرازينيكا ، من المحتمل أن تكون هناك استثناءات إذا تم منح اللقاح الموافقة للأطفال ، ومن المتوقع أن يكون للوالدين القول الفصل في ذلك على أي حال.

قال البروفيسور آدم فين ، طبيب الأطفال في لجنة التطعيمات الحكومية :" يشكل الأطفال ما يقرب من ربع السكان ، لذلك حتى لو تمكنا من تحقيق نسبة 100 % من اللقاحات بين السكان البالغين ، فإن العدد يصل إلى 75 فقط.

من جانب آخر كشفت دراسة أعدتها المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة أن النساء الحوامل اللاتي حصلن على لقاح كورونا يمكنهن تمرير الأجسام المضادة الواقية إلى أطفالهن في الرحم وعن طريق لبن الأم، مما قد يوفر حماية للأطفال حديثي الولادة من الفيروس عندما يكونون أكثر عرضة للخطر، وأشارت النتائج إلى أن تطعيم الحوامل باللقاح أكثر حماية وأماناً من إصابتهن بالفيروس التاجي. وذلك بحسب موقع "إنسايدر".