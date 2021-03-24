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حكومة الوحدة الوطنية الليبية: نتمسك بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

الأربعاء، 24 مارس 2021 08:26 م
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: نتمسك بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة
كتب : أحمد جمعة

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شدد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، مؤكدا تمسك السلطة التنفيذية الجديدة بسيادة الدولة وضرورة خروج المرتزقة، مشيرا إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية كافة وفى مقدمتها المؤسسة العسكرية.

وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في مؤتمر صحفى، الأربعاء، قرب افتتاح الطريق الساحلى الرابط بين شرق وغرب البلاد، مشيرا إلى أن خروج المرتزقة من الأراضى الليبية من أولى أولويات السلطة التنفيذية الجديدة.

وشدد حمودة، أن ليبيا تعمل على الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد قريبا، مؤكدا أن سيتم تفعيل عمل الدواوين واللامركزية في كافة المدن والبلدات الليبية.

كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد حث حكومة الوحدة الوطنية على الإسراع في حلحلة أزمات جائحة كورونا والكهرباء والوقود، واتخاذ خطوات عملية وسريعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن الليبى.

جاء ذلك خلال مشاركته ونائبه موسى الكوني، في الاجتماع العادي الأول لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن مشاركة المنفي في اجتماع الحكومة الأول يأتي في إطار متابعة الرئيس لسير عمل الحكومة تجاه أبرز الملفات التي تمس المواطن الليبي.

وجاءت مشاركة المنفي والكوني في اجتماع مجلس الوزراء الليبي فور عودتهما من زيارة رسمية إلى باريس التقيا خلالها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.


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