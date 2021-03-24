حفل فنى للطلبة ذوى القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور.. صور

البحيرة _ فريق المحافظات

أقيم اليوم حفلًا فنيًا ولأول مرة، بمحافظة البحيرة بمشاركة طلبة ذوى الاحتياجات الخاصة الذين تدربوا فى مركز تنمية المواهب التابع لأوبرا دمنهور تحت قيادة الدكتورة ميرفت فريد، بجانب مشاركة طلبة فصلي الغناء العربي والكورال تحت قيادة وتدريب الدكتور محمد حسنى.

جاء ذلك ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث قامت الأوبرا بإدماج هؤلاء الطلبة فى النشاطات الفنية، وذلك إيمانا بأهمية دور هذا الصرح الفني العظيم فى دعم هذه الشريحة من المجتمع وتنمية مهاراتهم ومواهبهم التي منحها الله إياهم.

بدأ الحفل بمجموعة ‏متنوعة من الأغاني التي أداها طلبة ذوي القدرات الخاصة هي، مصر تتحدث عن نفسها، مصر يا أم الدنيا، علمونا في مدرستنا، المدن، إمسك في حلمك، ست الحبايب، يا نيل يا أسمراني، ألو ألو، ميدلي سيد درويش، أنا إبن مصر، يا حبيبتي يا مصر، ‏أداء كلا من، هند أنور وشوكت إبراهيم ويوسف وبسمة ورقية أحمد وجنة يوسف وهبة ربيع وبسملة محمد وأحمد الفوال وعاطف توني وخلود عبده ومنة محمد.

وأحيا الفاصل الثاني من الحفل كورال أطفال مركز تنمية مواهب دار أوبرا دمنهور الذين شدوا بأجمل الأغاني المتنوعة هي، أحلف بسماها، ‏أحن قلب، يمامة بيضا، يا حبيبتى يا مصر، ماما يا حلوة، ست الحبايب، الدنيا ربيع، نشيد الكشافة من أوبريت "إ ش"، يا زعرة الجبل من المسرحية الغنائية "صوت الموسيقى، لحنة الصنايعية من أوبريت "إ ش"، فيها حاجة حلوة"

‏كما شارك فصل الغناء العربي بباقة متنوعة من الأغانى والموشحات منها، موشح عجبا لغزل، أما براوة، مصر التي في خاطري، موشح لما بدا يتثنى، قال جاني بعد يومين، يا مسافر وحدك، موشح شاغلي بالحسن بدر، نسم علينا الهوى، موشح يا غريب الدار، حبيبي يسعد أوقاته، طقطوقة يا حلاوة الدنيا، من أوبريت "يوم القيامة"، أداء كلا من، حبيبة ياسر وأمنية حمزة وسهيلة المعداوي وبسملة غنيم وأسماء غريب وحبيبة علوان ومريم ماجد وأحمد بدران وأحمد الحوشي وأسامة هشام ومحمد وحيد، وبمصاحبة عازف العود إسلام وهبة وعازف الإيقاع أحمد الأشقر.



حفل فنى لطلبة ذوى القدرات الخاصة بأوبرا دمنهور (1)



حفل فنى لطلبة ذوى القدرات الخاصة بأوبرا دمنهور (2)