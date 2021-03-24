اليوم السابع
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حريق هائل فى مستودع تجارى بمنطقة الدمام غرب السعودية.. فيديو

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:57 م
حريق هائل فى مستودع تجارى بمنطقة الدمام غرب السعودية.. فيديو جانب من الحريق
وكالات

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اندلع اليوم الأربعاء حريق ضخم في مستودع تجارى لمخلفات ونفايات تحوي إطارات في منطقة الدمام شرق السعودية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية، وأكد الدفاع المدنى السعودى عبر "تويتر" أن وحداته باشرت مكافحة حريق في مخلفات ونفايات تحوي إطارات، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.وذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية أن الحريق وقع فى منطقة غرب الدمام فى موقع للورش الصناعية الكبيرة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدنى باشرت حماية الأرواح والمناطق المجاورة، فيما تصاعد دخان أسود كثيف.

رجح تقرير بثته القناة أن يكون الحريق ناتجا عن عملية تدوير بطريقة غير سليمة حيث تم الحرق بشكل غير نظامي، مما خلف عبئا على الجهاز المدني في عملية الإخماد، وأوضحت "الإخبارية" أن موقع الحريق يبعد مسافة 3 كيلومترات عن الأحياء السكنية.


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حريق الدمام

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