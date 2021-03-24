حريق هائل فى مستودع تجارى بمنطقة الدمام غرب السعودية.. فيديو

اندلع اليوم الأربعاء حريق ضخم في مستودع تجارى لمخلفات ونفايات تحوي إطارات في منطقة الدمام شرق السعودية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية، وأكد الدفاع المدنى السعودى عبر "تويتر" أن وحداته باشرت مكافحة حريق في مخلفات ونفايات تحوي إطارات، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.وذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية أن الحريق وقع فى منطقة غرب الدمام فى موقع للورش الصناعية الكبيرة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدنى باشرت حماية الأرواح والمناطق المجاورة، فيما تصاعد دخان أسود كثيف.
🎥#فيديو| #عكاظ ترصد تصاعد الأدخنة بعد نشوب حريق في مخلفات ونفايات تحوي إطارات بأحد احياء #الدمام .. والدفاع المدني يباشر.— عكاظ (@OKAZ_online) March 24, 2021
تصوير : محمد الشهراني @mffaa1 #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ #Corona https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/60zjtYlKJL
رجح تقرير بثته القناة أن يكون الحريق ناتجا عن عملية تدوير بطريقة غير سليمة حيث تم الحرق بشكل غير نظامي، مما خلف عبئا على الجهاز المدني في عملية الإخماد، وأوضحت "الإخبارية" أن موقع الحريق يبعد مسافة 3 كيلومترات عن الأحياء السكنية.
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