حريق ضخم بمبنى بلدية سودرتاليا فى السويد وإنقاذ 22 شخصا.. فيديو وصور

كتب محمد تهامى زكى

شب حريق كبير، فى مبنى ببلدية سودرتاليا، إحدى البلديات الكبيرة الموجودة جنوب العاصمة السويدية ستوكهولم، ليلة أمس، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على رجل للاشتباه فى ارتكابه جريمة الحرق العمد.

ووفقا لموقع Dagens Nyheter السويد، كان يوجد فى المبنى 22 شخصاً وقت اندلاع الحريق، ونجحت خدمات الإنقاذ من إخلائهم جميعاً، فيما نقل اثنان إلى المستشفى نتيجة إصابات طفيفة.





وأشار الموقع السويدى، إلى أن الحريق بدأ فى الثانية صباح اليوم، الأربعاء، فى الطوابق العليا من المبنى، وتمكنت خمس محطات إطفاء من السيطرة عليه نحو الساعة الرابعة فجرا، غير أن النيران ظلت مشتعلة فى سقف المبنى.





من جانبه، قال أندرياس بلومكويست، من مركز الإطفاء، إن النار ربما تظل مشتعلة لساعات عدة لكننا أوقفنا انتشارها، مشيرا إلى أن الحريق أتى ودمر الطابق الثالث من المبنى كاملاً، فيما تعرض الطابقان الأول والثانى لأضرار أقل، بيما نجا مركز طبى موجود فى المبنى من أضرار الحريق.





بدورها، قالت قوات الشرطة، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السويدية، إنها ألقت القبض على رجل خلال الليل، وتشتبه فى أنه أشعل النيران عمداً فى المبنى، دون أن توضح تفاصيل أخرى عن أسباب الحريق.















