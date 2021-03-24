حبس وكيل مدرسة وموظف بالمعاش 15 يوما لحيازتهما مواد مخدرة وسلاح نارى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جرجا الجزئية، جنوب سوهاج، حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجهما لكمية من مخدر الهيروين القاتل على عملائهما المتعاطين وتهيئة مسكن أحدهما لتعاطي المواد المخدرة بعد أن المستشار مايكل جبره، مدير نيابة جرجا قد قرر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج وضباط مباحث مركز جرجا سوهاج وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أحمد شوقى رئيس فرع بحث جنوب سوهاج والرائد مصطفى رأفت الشندويلى، رئيس قسم مكافحة المخدرات، والنقيب حاتم عبد الحق معاون مباحث مركز جرجا سوهاج.

وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بقيادة الرائد مصطفى رافت الشندويلى، رئيس قسم مكافحة المخدرات من ضبط تشكيلا عصابيا ضم وكيل مدرسة بجرجا، مقيم بقرية بندار الغربية مركز جرجا وسبق اتهامه فى 18 قضية ما بين "اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وسرقة وسائل نقل وحيازة أسلحة، وموظف بالمعاش ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج، وسبق اتهامه فى 5 قضية ما بين "اتجار بالمخدرات وشيك بدون رصيد لقيامهما بالاتجار بالمخدرات وتهيئة مسكن المتهم الأول لتعاطي المواد المخدرة وضبط بحوزتهما 2 برطمان بهما مخدر الهيروين و170 تذكرة لمخدر الهيروين معدة للبيع يزنوا جميعا كيلو ونصف 1500 جرام.

وضبط عدد 4 أداوت تعاطى لمخدر الهيروين عن طريق الاستنشاق وضبط 2 ميزان حساس وضبط طبنجة حلوان بالخزينة الخاصة للسلاح و3 طلقات حية عيار 9 مم بحوزة المتهم الأول و2 هاتف محمول ومبلغ مالى قدره 9300 جنيه، وتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 811 لسنة 2021 إدارى مركز جرجا.