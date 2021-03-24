حبس عصابة بالشرقية تستولى على أموال المواطنين بزعم بيع سيارات عبر فيس بوك

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة الصالحية الجديدة بالشرقية، برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الشباب بعد استدراجه لشراء سيارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لقسم شرطة الصالحية الجديدة، من شاب بقيام 3 أشخاص باستدراجه والاستيلاء منه على مبلغ 600 ألف جنيه مقابل شراء سيارة من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 262 جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة لسنة 2021.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة شريف علاء، وكيل النائب العام، تكوين 3 أشخاص تشكيلا عصابيا يستدرج ضحاياه من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث يتم عرض السيارات من خلال إحدى الصفحات ويتم بعدها تحديد موعد للتسليم، وأثناء ذلك يتم الاستيلاء على أموال المجنى عليهم.

تم القبض على المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم 4 على ذمة التحقيقات.