اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جو بايدن يستضيف منتخب كرة القدم للسيدات بيوم "المساواة فى الأجور"

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:50 م
جو بايدن يستضيف منتخب كرة القدم للسيدات بيوم "المساواة فى الأجور" الرئيس الأمريكى جو بايدن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن عضوات المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات في البيت الأبيض اليوم الأربعاء ضمن مساعيه لتأمين رواتب أفضل للنساء الأمريكيات، اللائي يكسبن 82 سنتا في المتوسط ​​مقابل كل دولار يكسبه الرجال.

واليوم الأربعاء هو يوم المساواة في الأجور بين الجنسين في الولايات المتحدة.

وفجوة الأجور أكبر بكثير بالنسبة للنساء السود اللائي يكسبن 63 سنتا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، والنساء من أصل لاتيني اللائي يكسبن 55 سنتا فقط.

ورفع فريق كرة القدم بقيادة ميجان رابينو، الذي فاز بكأس العالم للسيدات للمرة الثانية على التوالي في عام 2019، دعوى قضائية ضد اتحاد كرة القدم الأمريكي، بدعوى التمييز بين الجنسين. ودعمهم المشجعون وهتفوا "المساواة في الأجور" خلال المباراة النهائية لكأس العالم.

وفاقمت جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الفوارق في الأجور، مما أدى إلى ما وصفته نائبة الرئيس كاملا هاريس "بحالة طوارئ وطنية" للنساء.

وتتضمن حزمة بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار اعتمادات تهدف إلى إعادة مليوني امرأة خسرن وظائفهن خلال جائحة كوفيد-19 إلى سوق العمل.

وتنضم رابينو وزميلتها في الفريق مارجريت بيرس إلى بايدن في البيت الأبيض. ومن المقرر أيضا أن تدلي رابينو بشهادتها أمام جلسة في مجلس النواب الأمريكي بشأن هذه المسألة.

 


بايدن

البيت الابيض

فيروس كورونا

منتخب كرة القدم للسيدات

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة