جنايات القاهرة تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهم بالاعتداء على طفل فى حلوان

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفل بعد تهديده بسلاح أبيض في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض، ثم قام بتجريده من ملابسه واعتدى عليه حال كون المجني عليه لم يجاوز الثامنة عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي وقدره مائة جنيه المملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه، مستخدمًا السلاح الأبيض فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية من المجني عليه بتهديده بإفشاء الواقعة بهتك عرضه.