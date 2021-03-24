توقف حركة الملاحة النهرية واستمرار فتح الطرق السريعة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بين أسوان والأقصر، وأيضاً ببحيرة ناصر ، وذلك بعد تعرض محافظة أسوان لطقس غير مستقر وعاصفة ترابية شديدة قد تؤدى لانخفاض مستوى الرؤية أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل .

كما كلف محافظ أسوان، بفتح غرف عمليات الوحدات المحلية لتلقي أي بلاغات لمركز العمليات الرئيسية بالمحافظة من أجل سرعة التدخل في حالة حدوث حرائق أو سقوط نخيل وأشجار أو تعرض شبكات الكهرباء الهوائية للقطع ، بالإضافة إلى تأمين محطات مياه الشرب بمغذيات كهربائية بديلة .

وكشف محافظ أسوان، عن أن الطرق السريعة مازالت مفتوحة أمام حركة السيارات والمركبات المختلفة، حيث أن مجال الرؤية جيد وفى حالة زيادة قوة العاصفة يتم غلقها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، كما أن حركة الملاحة الجوية أيضاً تسير بشكل منتظم بمطار أسوان الدولى .