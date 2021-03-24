توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد بسبب ارتفاع الأمواج

توقف حركة الصيد بميناء ببورسعيد لليوم الثانى على التوالى، بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وطقس مائل للبرودة.
من جانبهم، أكد أصحاب مراكب الصيد بميناء بورسعيد " لليوم السابع " توقف نشاط الصيد لليوم الثانى على التوالى، نظراً إلى استمرار سوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح التى تصل من 23/28 عقده فى الساعة، فضلا عن ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، مما أدى إلى عزوف الصيادين لمغادرة الميناء، حتى لا يتعرضوا للمخاطر الجسيمة التى تعرض حياتهم للغرق .
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