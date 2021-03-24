اليوم السابع
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توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد بسبب ارتفاع الأمواج

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:35 ص
توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد بسبب ارتفاع الأمواج ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج

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توقف حركة الصيد بميناء ببورسعيد لليوم الثانى على التوالى، بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وطقس مائل للبرودة.
 

من جانبهم، أكد أصحاب مراكب الصيد بميناء بورسعيد " لليوم السابع " توقف نشاط الصيد لليوم الثانى على التوالى، نظراً إلى استمرار سوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح التى تصل من 23/28 عقده فى الساعة، فضلا عن ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، مما أدى إلى عزوف الصيادين لمغادرة الميناء، حتى لا يتعرضوا للمخاطر الجسيمة التى تعرض حياتهم للغرق .

 

 

 


ميناء بورسعيد

توقف حركة الصيد بميناء بورسعيد

سوء الاحوال الجوية

حالة الطقس

طقس سيئ

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بورسعيد

مراكب الصيد بميناء بورسعيد

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