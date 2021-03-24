توقف حركة الصيد بإدكو.. وغلق بوغاز رشيد بسبب شدة الرياح

البحيرة – فريق المحافظات

تعرضت قرى ومدن محافظة البحيرة، لرياح شديدة وخاصة فى المناطق الصحراوية والساحلية، مما أدى إلى رفع حالة الطوارئ والاستنفار فى المحافظة تحسبا لأى تطورات جديدة.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح بشكل غير طبيعى علي مدن ادكو ورشيد فى إحداث حالة طوارئ فى بوغاز رشيد وغلقة وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو وحدوث حالة من عدم الاستقرار فى البحر بمحافظة البحيرة، حيث تم غلق البوغاز حرصا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين من الرياح المحملة بالأتربة .

كما أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، تعرض العديد من مراكز المحافظة لرياح محملة بالاتربة، خاصة فى مراكز رشيد وادكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص ودمنهور وابو المطامير والطريق الصحرواى.