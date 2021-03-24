اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توقف حركة الصيد بإدكو.. وغلق بوغاز رشيد بسبب شدة الرياح

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:22 ص
توقف حركة الصيد بإدكو.. وغلق بوغاز رشيد بسبب شدة الرياح بوغاز رشيد - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت قرى ومدن محافظة البحيرة، لرياح شديدة وخاصة فى المناطق الصحراوية والساحلية، مما أدى إلى رفع حالة الطوارئ والاستنفار فى المحافظة تحسبا لأى تطورات جديدة.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح بشكل غير طبيعى علي مدن ادكو ورشيد فى إحداث حالة طوارئ فى بوغاز رشيد وغلقة وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو وحدوث حالة من عدم الاستقرار فى البحر بمحافظة البحيرة، حيث تم غلق البوغاز حرصا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين من الرياح المحملة بالأتربة  .

كما أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، تعرض العديد من مراكز المحافظة لرياح محملة بالاتربة، خاصة فى مراكز رشيد وادكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص ودمنهور وابو المطامير والطريق الصحرواى.


الطقس

حاله الطقس

طقس اليوم

عاصفه ترابيه

عواصف ترابيه في المحافظات

رياح

اخبار الطقس

اخبار الطقس اليوم

اخبار مصر

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انخفاض 8 درجات اليوم ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأربعاء، 24 مارس 2021 08:00 ص

استمرار العاصفة الترابية على مطروح مصحوبة برياح باردة.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:59 م

إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:48 م

طقس سيئ ورياح نشطة محملة بالرمال فى الشرقية.. لايف

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:31 م

نشاط للرياح المحملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة فى الدقهلية.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:23 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة