توقف الصيد وانعدام الرؤية بشاطئ بورسعيد بسبب العاصفة الترابية.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، صباح اليوم الأربعاء، من أمام شاطىء بورسعيد، للوقوف على التقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة بسبب العاصفة الترابية.

توقفت حركة الصيد فى محافظة بورسعيد، لليوم الثانى على التوالى، بسبب نوة " الحسوم" التى تضرب المحافظة، وما صاحبها من حالة الطقس السيئ متمثلة فى رياح شديدة محملة بالأتربة تعيق الرؤية وارتفاع أمواج البحر

وأكد محمد السحراوى ، نقيب الصيادين ببورسعيد، أن حركة الصيد متوقفة بسبب نوة " الحسوم" وارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح وشبه انعدام للرؤية، بسبب الرياح المحملة بالأتربة.

وناشد نقيب الصيادين زملائه بعدم مغادرة الميناء حتى انتهاء النوة، حفاظًا على أرواحهم من مخاطر ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والرؤية الضعيفة .

كما أغلقت المحال التجارية أبوابها بسبب العاصفة الترابية، وعدم الإضرار ببضائعهم المعروضه، كما يخلو ساحل الشاطئ من المارة بسبب هذه الرياح التى يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.



احدي مراكب الصيادين



العاصفة الترابية ببورسعيد



المراكب علي شاطئ بورسعيد



شاطىء بورسعيد في العاصفه