اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 01:58 م
خالد صلاح
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تنفيذ 78% من أعمال تأهيل وتبطين ترعة سالم بالشرقية بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:58 م
تنفيذ 78% من أعمال تأهيل وتبطين ترعة سالم بالشرقية بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور رئيس مدينة فاقوس يتابع أعمال تبطين ترعة سالم
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، أعمال تأهيل وتبطين ترعة سالم بطول 7 كيلو مترات، وبتكلفة 21 مليون جنيه، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية الجارية بنطاق المحافظة، لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام استكمالها لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

 

وأشار المحافظ فى بيان له، إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

 

ومن جانبه، قام عبادة محمد عبادة، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالمرور الميدانى لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة سالم بنطاق الوحدة المحلية بالنوافعة بطول 7 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى الأعمال بالمشروع بداية شهر سبتمبر 2020، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة خلال شهر يوليو من هذا العام، موضحاً أن نسبة تنفيذ الأعمال وصلت 78%.

 

وقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب محمد الأباصيرى رئيس حى ثان الزقازيق أعمال شفط وكسح تراكمات المياه بسوق أبو عامر بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لسرعة شفط تراكمات المياه من الشوارع، حرصاً على صحة المواطنين من انتشار الروائح الكريهة.

 

ووجه المحافظ، الجهاز التنفيذى بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم فى المرافق والخدمات التى تمس حياتهم اليومية.

 

ومن جانبه، قام المحاسب محمد الأباصيرى رئيس حى ثان الزقازيق، بالتنسيق مع مسؤلى قسم الإشغالات برئاسة الحى برفع الباعة الجائلين من الطريق بمنطقة سوق أبو عامر لتسيير حركة مرور السيارات وعبور المواطنين لحين الانتهاء من أعمال شفط وكسح تراكمات المياه فى أسرع وقت، والناتجة عن أعمال حفر بالمنطقة لتوصيل كابلات كهرباء أرضيه، مما تسببت فى ظهور المياه الجوفية التى أدت إلى تراكم المياه فى المنطقة وإعاقة الحركة المرورية.

 

وقدم الأهالى الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة، وتقديم الحلول العاجلة للمشكلات التى تواجههم بشكل يومى والعمل على حلها فى أسرع وقت.

 

اعمال تبطين الترع بالشرقية
أعمال تبطين ترعة سالم بفاقوس 
 
الترع بفاقوس
ترع سالم بفاقوس
 
تبطين الترع بفاقوس
تبطين ترع سالم بفاقوس

رئيس مدينة فاقوس يتابع اعمال تبطين الترع

رئيس مدينة فاقوس يتابع أعمال تبطين الترع

شفط المياه من سوق ابو عامر

أعمال شفط وكسح المياه من سوق أبو عامر

جانب من شفط المياه من أبو عامر

جانب من شفط المياه من منطقة سوق أبو عامر

محافظ الشرقية

رئيس مدينة فاقوس

اعمل تاهيل وتبطين الترع

تبطين ترعة سالم

مشروعات تنموية بالشرقية

شفط تراكمات المياه بسوق ابو عامر

منطقة الصيادين بالزقازيق

تركمات المياه بسوق عامر

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