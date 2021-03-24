اليوم السابع
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تقرير: الانتخابات الإسرائيلية تشهد أدنى نسبة تصويت منذ 2013

الأربعاء، 24 مارس 2021 05:00 ص
تقرير: الانتخابات الإسرائيلية تشهد أدنى نسبة تصويت منذ 2013 الانتخابات الإسرائيلية - أرشيفية
وكالات

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كشفت البيانات الرسمية الإسرائيلية أن نسبة المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية بلغت 67.2 بالمئة، وهي أقل نسبة مشاركة منذ عام 2013، وأشارت النتائج الأولية للانتخابات إلى تقدم حزب الليكود الذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدا، بحسب "روسيا اليوم".

أما معسكر اليمين، الذي يقوده نتنياهو (الليكود وأحزاب يمينية متطرفة) فيحصل على ما بين 53 إلى 54 مقعدا، وهو ما يحول بينه وبين القدرة على تشكيل الحكومة، حيث يحتاج إلى تأييد 61 عضوا.

وباتفاق القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 59 مقعدا، لكن هذا المعسكر غير متجانس ويضم أحزابا وسطية ويسارية ويمينية وعربية، وهو ما يجعل اتفاقها على شخصية محددة لقيادة الحكومة، أمرا صعبا للغاية.

من جهته، قال نتنياهو إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية تعد "نصرا عظيما لليمين"، معربا عن شكره لمن صوتوا لمصلحته.


الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو

الليكود

إسرائيل

الكنيست

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