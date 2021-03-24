تفاصيل خطة تطوير وتوسعة طريق المسار السياحى بالأقصر

وقال رئيس مركز ومدينة البياضية فى لقائه لـ"اليوم السابع"، إن الأقصر تجرى فيها عملية تطوير كبير في المسارات السياحية والطرق التى تخدم الأفواج السياحية فى شرق وغرب محافظة الأقصر، فهى الأهم فى خدمة حركة السياحة لتوفير الراحة خلال التنقل بمختلف وسائل النقل للأفواج السياحية لدى عودة حركة السياحة بالموسم الشتوى المقبل، حيث انطلقت محافظة الأقصر فى المدن المختلفة فى أكبر خطة لتطوير ورفع كفاءة المسارات السياحية المختلفة لتوفير بيئة مناسبة وشبكة طرق متكاملة ومتطورة لخدمة السائحين من حول العالم لدى عودتهم لمصر.

وأكد رئيس المدينة، أنه تمت أعمال التوسعة التى تجرى فى طريق المسار السياحى بالمدينة، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لخدمة الأفواج والحافلات السياحية، موضحاً إنه كان يتم العمل بصورة يومية فى توسعة وتطوير طريق المسار السياحي مع الشركة المنفذة للمشروع، مؤكداً أنه تم الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر، وتم انتهاء رمى التربة الزلطية وعمل التدعيمها على الطريق وتستعد المدينة لبدء الرصف خلال الأيام المقبل.

وأوضح اللواء محمد صحصاح، أنه تم مؤخراً العمل بخطة رصف الطرق بالمدينة بشارع المسار السياحى والشوارع الداخلية بالمركز، وذلك طبقا للخطة الموضوعة من المدينة، ووفقا للاعتمادات المالية المخصص، وتوجيهات محافظ الأقصر، كما أنه تم فتح طريق جديد من داخل البياضية حتى طريق مصطفى كامل ليكون محور جديد داخل المدينة لتقديم خدمة أفضل لمواطنى المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم رصف جميع الشوارع التى تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها بالمدينة