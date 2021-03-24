تفاصيل خطة تطوير وتوسعة طريق المسار السياحى بالأقصر

التقى "اليوم السابع"، بمحمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، فى جولة على طريق المسار السياحى الذى تمت توسعته على مدار الشهور الماضية لخدمة حركة الحافلات والباصات السياحية خلال التنقل بين شرق وغرب محافظة الأقصر، لزيارة المعالم الآثرية والسياحية المختلفة.
وقال رئيس مركز ومدينة البياضية فى لقائه لـ"اليوم السابع"، إن الأقصر تجرى فيها عملية تطوير كبير في المسارات السياحية والطرق التى تخدم الأفواج السياحية فى شرق وغرب محافظة الأقصر، فهى الأهم فى خدمة حركة السياحة لتوفير الراحة خلال التنقل بمختلف وسائل النقل للأفواج السياحية لدى عودة حركة السياحة بالموسم الشتوى المقبل، حيث انطلقت محافظة الأقصر فى المدن المختلفة فى أكبر خطة لتطوير ورفع كفاءة المسارات السياحية المختلفة لتوفير بيئة مناسبة وشبكة طرق متكاملة ومتطورة لخدمة السائحين من حول العالم لدى عودتهم لمصر.
وأكد رئيس المدينة، أنه تمت أعمال التوسعة التى تجرى فى طريق المسار السياحى بالمدينة، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لخدمة الأفواج والحافلات السياحية، موضحاً إنه كان يتم العمل بصورة يومية فى توسعة وتطوير طريق المسار السياحي مع الشركة المنفذة للمشروع، مؤكداً أنه تم الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر، وتم انتهاء رمى التربة الزلطية وعمل التدعيمها على الطريق وتستعد المدينة لبدء الرصف خلال الأيام المقبل.
وأوضح اللواء محمد صحصاح، أنه تم مؤخراً العمل بخطة رصف الطرق بالمدينة بشارع المسار السياحى والشوارع الداخلية بالمركز، وذلك طبقا للخطة الموضوعة من المدينة، ووفقا للاعتمادات المالية المخصص، وتوجيهات محافظ الأقصر، كما أنه تم فتح طريق جديد من داخل البياضية حتى طريق مصطفى كامل ليكون محور جديد داخل المدينة لتقديم خدمة أفضل لمواطنى المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم رصف جميع الشوارع التى تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها بالمدينة
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