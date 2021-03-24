اليوم السابع
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خالد صلاح
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تعرف على مشروعات "حياة كريمة" لتطوير القرى فى أبو حمص بالبحيرة.. صور

الأربعاء، 24 مارس 2021 07:00 ص
تعرف على مشروعات "حياة كريمة" لتطوير القرى فى أبو حمص بالبحيرة.. صور أعمال مشروعات حياة كريمة فى مركز أبو حمص فى البحيرة
البحيرة _ فريق المحافظات

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يشهد مركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، طفرة كبيرة، بعد انضمامه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئي لقرى الريف المصرى.

وينشر "اليوم السابع"، أهم مشاريع حياة كريمة فى أبو حمص وهى، تطوير وتأهيل ترعة الشرقية بقرية دمسنا، وإنشاء محطة الصرف الصحي بقرية زكى أفندي بقرية دمسنا، وإنشاء كوبرى أبو حمص أعلى مزلقان السكة الحديد بالمدينة، وإنشاء كوبرى المشاة بدسونس على الطريق الزراعى.

كما يتم تطوير طريق قرية قافلة الجارى رصفه، ومحطة صرف صحي رستم بقرية جواد حسني، محطة صرف صحى كوم صهيب بجوار حسنى، والمدرسة الثانوية بجوار الوحدة المحلية بجواد حسنى.

وتابع الدكتور نادر نبيل، المشرف العام على مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، وممثلى البرنامج الرئاسي لحياة كريمة بالبحيرة، والجهات التنفيذية للمبادرة يوميا.

كما أكد اللواء هشام آمنة، محافظ، البحيرة، ضرورة إنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمنى المحدد لها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.

 

زيارة للمواقع لمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة (2)
زيارة للمواقع لمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة 

 

زيارة للمواقع لمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة (1)
زيارة للمواقع لمتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة 

 

جانب من الأعمال على أرض الواقع فى مركز أبو حمص (2)
جانب من الأعمال على أرض الواقع فى مركز أبو حمص 
جانب من الأعمال على أرض الواقع فى مركز أبو حمص (1)
جانب من الأعمال على أرض الواقع فى مركز أبو حمص

 

جولات فى شوارع المركز لمتابعة اعمال حياة كريمة (1)
جولات فى شوارع المركز لمتابعة أعمال حياة كريمة 

 

جولات فى شوارع المركز لمتابعة اعمال حياة كريمة (2)
جولات فى شوارع المركز لمتابعة أعمال حياة كريمة 

 

جولات فى شوارع المركز لمتابعة اعمال حياة كريمة (3)
جولات فى شوارع المركز لمتابعة أعمال حياة كريمة

 


مبادرة حياة كريمة

مبادرة الرئيس لتطوير القرى

مركز أبو حمص

حياة كريمة

الريف المصرى

محافظة البحيرة

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