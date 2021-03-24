اليوم السابع
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تعافى الأميرة فيكتوريا ولى عهد السويد وزوجها من فيروس كورونا

الأربعاء، 24 مارس 2021 05:51 م
تعافى الأميرة فيكتوريا ولى عهد السويد وزوجها من فيروس كورونا الأميرة فيكتوريا وزوجها
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن التلفزيون السويدى، نقلا عن الأسرة الملكية فى السويد، أمس الثلاثاء، أن الأميرة فيكتوريا، ولية العهد، وزوجها الأمير دانييل، تعافيا من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، بعد أن أثبت اختبار كورونا إصابتهما بالمرض مؤخراً.

 

ولية العهد وزوجها
ولية العهد وزوجها

 

وخضعت الأميرة فيكتوريا والأمير دانييل، اختيارياً للعزل فى قلعة هوجا منذ 10 مارس الماضى، بعد إحساسهما بأعراض خفيفة، وأثبت الاختبار حينها إصابتهما بفيروس كورونا يوم 11 مارس.

 

التلفزيون السويدى
التلفزيون السويدى

من جانبها، قالت مارجريتا ثورجرين، رئيسة قسم المعلومات فى القصر الملكى، لموقع التلفزيون السويدى، أن الأميرين بصحة جيدة الآن لكنهما لا يزالان معزولين فى منزلهما، وفقاً لتوصيات هيئة الصحة العامة فى البلاد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يغادرا العزلة خلال وقت قصير بعد التشاور مع الأطباء.

 

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وأوضح التلفزيون السويدى، إلى أن الأمير دانييل، خضع لعملية "زرع كلى" العام الماضى، لكن لم يتم تطعيمه بلقاح ضد فيروس كورونا هو أو ولى العهد، حيث لم يعتبرا ضمن مجموعات الخطر.

 

ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا
ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا

 

وكان الديوان الملكى السويدى، أعلن يوم الخميس 11 مارس الماضى، عن إصابة الأميرة فكتوريا وزوجها الأمير دانيال بفيروس كورونا المستجد، وقال الديوان فى بيان إن "ولى العهد والأمير دانيال ظهر عليهما أعراض خفيفة، لكنهما بحالة جيدة".

 

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وبصفتها ولى العهد، فإن فيكتوريا، البالغة من العمر 40 عاما، هى التالية فى خط خلافة العرش السويدى الذى يتربع عليه حاليا والدها الملك كارل الرابع عشر جوستاف، وكان القصر الملكى السويدى قد أعلن فى شهر نوفمبر 2020 عن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بفيروس كورونا ودخولهما فى حجر صحى، وأفاد القصر فى بيان حينها، بأن الأمير كارل (41 عاما)، وزوجته الأميرة صوفيا (35 عاما)، عانيا من أعراض إنفلونزا خفيفة.

 

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ولية عهد السويد

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كورونا

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