تطعيم معمر تونسى يبلغ 102 عام بأول جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا

تونس (أ ش أ)

ذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، أن معمرا يبلغ من العمر 102 عام تلقى أول جرعة من تطعيم "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، ليصبح بذلك أكبر تونسى يتلقى التطعيم فى البلاد.

وأضافت الوزارة على الصفحة الرسمية، أن المعمر يدعى الشيخ عياش بن تقية، وأنه قام بالتسجيل على منصة "إيفاكس" التونسية الخاصة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتقدمت الوزارة بالشكر للشيخ عياش بن تقية على ثقته فى حملة التطعيم ضد كوفيد-19، متمنية له دوام الصحة والعافية.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية تقوم بتطعيم الفئات ذات الأولوية فى البلاد، والتى تشمل الإطار الطبى، والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق.