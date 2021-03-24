تحرير 6292 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6292 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2554 تجاوز السرعة المقررة، و254 مخالفة السير بدون تراخيص، و21 مخالفات موقف عشوائى، و30 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.