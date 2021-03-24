بدء أعمال التنسيق الحضارى بواحة سيوة مع الحفاظ على الطابع التراثى والسياحى

مطروح – حسن مشالي

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى التنسيق الحضارى، برتوكول تعاون بين محافظة مطروح، وجهاز التنسيق الحضارى، للبدء فى التطوير والتنسيق الحضارى لميدان الجامع الكبير والمنطقة المحيطة بقلعة شالى الأثرية، فى وسط واحة سيوة، مع الحفاظ على التناسق والطابع الحضارى والسياحى للواحة، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائبة فتحية السنوسى، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، والعميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة، ومديرى الإدارات المعنية.

ويشمل التطوير جميع واجهات المبانى بالموقع المستهدف، وفق الطابع البيئى، وزرع وأعمدة إنارة ديكورية وأرضيات انترلوك بلون بيئي، وزيادة مساحة زراعة النخيل وتنسيقها، وزيادة الاستراحات والمظلات البيئية مع الإضاءة الملائمة، بما يعطى رؤية وراحة بصرية والحفاظ على المنطقة التراثية والتاريخية، وذلك من خلال رصد 5 ملايين جنيه من جهاز التنسيق الحضارى، للبدء فى المشروع مع سرعة الإسناد والبدء فى التنفيذ خلال 7 أشهر.

وأكد المهندس محمد أبو سعدة، أن الجهاز دوره القيام بمشروعات رائدة نموذجية، تنفذ على مستوى المحافظات لتأخذ بحذوها على المناطق البيئية المشابهة، لذلك كان المستهدف تنسيق المناطق المحيطة والفراغ العمرانى بقلعة شالي، ووضع رؤية بصرية للمنطقة ذات الطبيعة والعمران الخاص، بما يحافظ على المبانى التراثية والتاريخية والتعامل معها بشكل خاص، يخدم حركة السياحة، مع الحرص على مشاركة المجتمع المحلى والأجهزة التنفيذية لتحقيق رؤية مجتمعية، وقرارات مشتركة لتحسين الصورة البصرية، والارتقاء بالمنطقة، بما يسهم فى تحقيق العائد الاقتصادى وارتفاعه، وكذلك الارتقاء بالحياة داخل المنطقة بما يخدم الأهالى، ويلبى متطلباتهم.

وقدم الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجهود أجهزة المحافظة المعنية وتعاونها، للحفاظ على الشكل الحضارى لمنطقة قلعة شالى والجامع الكبير بسيوة، كمشروع رائد يُفتخر به، مع اختيار مزيد من المناطق التى يمكن تطويرها.