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بايدن يعلن تخصيص 81 مليار دولار من مشروع الإغاثة للمساعدة فى استئناف المدارس

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:41 م
بايدن يعلن تخصيص 81 مليار دولار من مشروع الإغاثة للمساعدة فى استئناف المدارس جو بايدن الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأربعاء، تخصيص 81 مليار دولار من مشروع الإغاثة الأمريكى لمكافحة فيروس كورونا وذلك للمساعدة فى استئناف المدارس أنشطتها.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هذه الخطوة تجيء ضمن محاولة الإدارة الأمريكية لاستئناف غالبية المدارس عملها فى أول 100 يوم لبايدن فى منصبه ومعالجة عدم الإنصاف الناجم عن الوباء.

وقال بايدن، خلال قمة افتراضية حول إعادة افتتاح المدارس استضافتها وزارة التعليم الأمريكية، إنه "فخور حقاً بالإعلان أنه بدءا من اليوم، ستبدأ الولايات فى تلقى حوالى 130 مليار دولار من التمويل المدرسى الذى أدرجناه فى خطة الإنقاذ الأمريكية، مضيفًا أن 81 مليار دولار من هذه الأموال ستصل اليوم إلى تلك المدارس.

ودعا الرئيس الأمريكى الولايات إلى اتخاذ الخطوات التالية، قائلاً: "أريد أن تتحرك الولايات بسرعة لإيصال هذه الموارد إلى المناطق التعليمية وتشغيلها".

وأعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية فى وقت سابق اليوم الأربعاء أن أكثر من ربع الأمريكيين تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشارت الهيئة فى بيان إلى أن حوالى 85.5 مليون أمريكى تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19، وهو ما يعادل 25.7% من عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

 


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الرئيس الأمريكى

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