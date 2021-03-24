اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 03:35 م
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انتظام الحركة بموانئ بورسعيد رغم سوء الطقس.. وتفريغ 8500 طن رخام بميناء غرب

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:36 م
انتظام الحركة بموانئ بورسعيد رغم سوء الطقس.. وتفريغ 8500 طن رخام بميناء غرب ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن سير العمل بشكل طبيعى فى موانئ بورسعيد، وتواصل استقبال السفن

وقالت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، فى بيان لها، أن عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة تسير بمعدلاتها الطبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، واستقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة AMIRA JOY  وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 123 متراً بغاطس 8 متر وذلك لتفريغ 8500 طن رخام بالميناء

وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة. 

وفى هذا الصدد، يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، وعمليات الشحن على الأرصفة .

 


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