النقابة العامة لعمال البناء تؤمن على 400 ألف عامل ضد مخاطر الحوادث

كتب ـ حسام الشقويرى

فى إطار السياسة العامة للدولة لتوفيرالرعاية الصحية للعمالة غيرالمُنتظمة، وقعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التأمين الوطنية، لتوفير التغطية التأمينية لـ 400 الف عامل ضد مخاطر الحوادث، ومن جانبه كشف حمدى عبد المولى وسيط التأمين في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن ذلك البرتوكول تم تنفيذه ليكون استكمالا للمُبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير أفضل الخدمات الصحية لشريحة هامة جداً فى الدولة وهى العمالة غيرالمُنتطمة ، والتى تتعرض للكثير من المخاطر، ولابد أن تكون الخدمات الصحية المُقدمة لهم ذات مستوى عالى، ويُقابلها قسط بسيط يكون فى متناول هذه الشريحة ولايُمثل لهم أى عبء مالى.

وأشار عبد المولى إلى أنه تم التنسيق ما بين النقابة وشركة التأمين، من خلال آلية عمل تضمن سهولة وصول وثيقة التأمين الى العامل وسهولة سداد قيمتها، وتشمل الوثيقة الوفاة الناتجة عن حادث والعجز الكُلى والجُزئى المُستديم بقيمة 1000 الف جنيه ، بجانب التغطيات الإضافية من مصاريف علاج طبية ونقل جثمان وأجهزة تعويضية الناتجة عن حادث، ولفت إلى قيام الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس الهيئة المُستشار رضا عبد المُعطى بتبنى ملف التأمين مُتناهى الصغر بشكل كامل، وستشهد الفترة القادمة تفعيل أكثر من بروتوكول لذلك الغرض ، حيث يقدر حجم العمالة غير المنتظمة بالسوق المصرى بـ16 مليون عامل.