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المالية: مصر تحقق معدل نمو إيجابى.. ودول العالم "بتحاسب عالنوتة" بسبب كورونا

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:06 م
المالية: مصر تحقق معدل نمو إيجابى.. ودول العالم "بتحاسب عالنوتة" بسبب كورونا نقود - صورة أرشيفية
ماجد تمراز

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أكد محمد معيط وزير المالية، أن ما أعلنه الرئيس من زيادات في المعاشات والأجور وتحسين أجور العاملين دخلت في الموازنة الجديدة، والعجز في الموازنة انخفض هذا العام والفائض سيرتفع لـ105 مليارات، مشيرا إلى أنه يجرى تمويل العديد من المشروعات والمبادرات التي تبنتها الدولة وأطلقتها لتحسين الظروف الاجتماعية لدى المواطنين، وعلق قائلا: "كل دول العالم بتصرف بالنوتة، وبعد كورونا بتشوف هتتصرف إزاى".
 
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "زيادة المعاشات يستفيد منها 10 ملايين من أصحاب المعاشات في الموازنة العامة الجديدة، ونحن من الدول القلائل في العالم التي زودت المعاشات والرواتب، وتحقق نمو إيجابيا رغم أزمة فيروس كورونا".
 
وقال: "الحياة لابد أن تستمر حتى في ظل أزمة كورونا، وهناك أسر لديها التزامات وإيجار وكهرباء وحياة، ونؤكد أن كافة المشروعات تعمل والمصانع مستمرة في عملها، ونحاول مساعدة كل قطاع تضرر من الأزمة، تجاوزنا الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا دون إغلاق ولن يحدث ذلك حتى لو لا قدر الله تعرضنا لموجة ثالثة".
 
وأضاف: "مصر تبنى 16 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وكل قطاعات الدولة جرى ضخ أموال أكثر من المعتاد فيها، وعلى رأسها القطاع الطبي".

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