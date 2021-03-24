اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اللجنة الرباعية تبحث استئناف المفاوضات لحل الدولتين

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:46 ص
اللجنة الرباعية تبحث استئناف المفاوضات لحل الدولتين الامم المتحدة- ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى مبعوثو اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، عبر تقنية التواصل عن بعد، لمناقشة العودة إلى المفاوضات ذات المغزى التي ستؤدي إلى تطبيق حل الدولتين.

وذكر بيان صحفي صادر عن اللجنة الرباعية، أن ذلك يتضمن اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حرية وأمن وازدهار الفلسطينيين والإسرائيليين، "الذي يعد أمرا مهما في حد ذاته".

وأضاف البيان أن المبعوثين ناقشوا أيضا الوضع على الأرض، وخاصة في ظل جائحة كـوفيد-19، والتفاوت غير المستدام في التنمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضرورة أن تمتنع الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.

 


اللجنة الرباعية

حل الدولتين

الاتحاد الأوربي

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بيان رباعى بمشاركة مصرية يؤكد أهمية الحفاظ على حل الدولتين لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.. "مجموعة ميونيخ" تشدد على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية.. ويرحبون بالتقدم المُحرز فى التحضير للانتخابات الفلسطينية

الخميس، 11 مارس 2021 07:22 م

بيان رباعى بمشاركة مصرية يؤكد أهمية الحفاظ على حل الدولتين لتحقيق السلام

الخميس، 11 مارس 2021 06:32 م

وزير خارجية تونس: ندعم حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:02 م

يرفض حل الدولتين.. تعرّف على منافس نتنياهو فى انتخابات الكنيست المقبلة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة