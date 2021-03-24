اليوم السابع
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الكرملين: بوتين قدم مثالا جيدا للروس بتلقيه التطعيم ضد كورونا

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:18 م
الكرملين: بوتين قدم مثالا جيدا للروس بتلقيه التطعيم ضد كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرب مثالا جيدا للمواطنين الروس بتلقيه التطعيم المضاد لمرض كوفيد-19 وإنه سيتلقى الجرعة الثانية للتطعيم المؤلف من جرعتين في غضون نحو ثلاثة أسابيع.

أضاف الكرملين أن بوتين تلقى الجرعة الأولى للتطعيم أمس الثلاثاء لكنه رفض الكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي اختاره من بين اللقاحات الثلاث المتاحة في روسيا. ولم ينشر الكرملين صورا أو لقطات مصورة لبوتين وهو يتلقى التطعيم.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أيضا إن إنتاج اللقاح في روسيا لم يكن كافيا لتلبية الطلب في مناطق البلاد في بداية العام لكنه زاد منذ ذلك الحين.

وأضاف للصحفيين أن الطلب في روسيا على اللقاح كان يتزايد لكنه لم يحقق ارتفاعا كبيرا. وأردف قائلا "عوامل مثل تطعيم الرئيس بالطبع تعد مثالا جيدا للعديد والعديد من المواطنين.. نأمل على الأقل أن يكون ذلك"، متابعا أن موسكو نجحت في زيادة إنتاج اللقاحات وأن معدل النمو سيتم تأمينه في الأشهر المقبلة وسيتم تلبية جميع الاحتياجات المحلية التي تعد أولوية مطلقة.

 

فلاديمير بوتين

روسيا

تطعيم كورونا

كورونا فى روسيا

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