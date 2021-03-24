الكاتدرائية المرقسية تحتفل بعدد من نجوم الفن وأبطال مسرحية الحب المحرر

كتب أسامة عبد الحميد

احتفلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بكبار الفنانين والفنانات ومسرحية الحب المحرر، وهي من الأدب العالمي كتبتها فرانسيس ريف، وقد صاغ العرض المسرحي الكاتب مدحت عوض وإخراج جمال المصرى بمسرح الكاتدرائية.

المسرحية من بطولة الفنان مجدي شكري، والفنان عاصم سامي ومريم وجيه، نيفين المصري، مايكل غالي ، ثم بعد انتهاء المسرحية تم تكريم الفنانين وكانت بداية التكريم للفنان القدير الراحل فريد شوقي وابنته الفنانة رانيا فريد شوقي.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الفنانة رجاء حسين، والفنانة وفاء سالم والفنانة تاني الديب، والمخرج أشرف ابو النجا والمخرج السينمائى أشرف فايق، كما تم تكريم عماد مهنى، مدير عام قناة مى سات، وباقة من نجوم الفن والميديا المصرية وأبطال عرض مسرحية الحب المحرر فريق الصخرة.