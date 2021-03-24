اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرفة الهندسية: اتصالات مستمرة مع الشركات المشاركة بتنفيذ حياة كريمة للمتابعة

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:00 ص
الغرفة الهندسية: اتصالات مستمرة مع الشركات المشاركة بتنفيذ حياة كريمة للمتابعة مبادرة حياة كريمة ـ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، إجراء اتصالات مستمرة مع الشركات المشاركة بمبادرة حياة كريمة لمعرفة المراحل المختلفة لعمليات التنفيذ وكذلك لمتابعة الأداء، مشيراً إلى رتفاع عدد شركات القطاع الهندسى المشاركة ضمن مباردة حياة كريمة بـ 150 شركة فى عدد من القطاعات منها "الكابلات الكهربائية والمضخات وأعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية" وغيرها.
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى التجهيز لتنظيم معرض كبير يضم منتجات هذه الشركات بمشاركة حكومية موسعة، مشيرا إلى أن هناك قنوات اتصال دائم بين المصانع الهندسية والدولة حول مبادرة حياة كريمة.
 
وأشار إلى أنه تم تجهيز قائمة بالشركات الصناعية بالقطاع الهندسى المقرر اشتراكها فى حياة كريمة، ويجرى تحديثها بصورة دائمة بأى شركات جديدة تدخل ضمن المبادرة.
 
واجتمع اتحاد الصناعات مع رؤساء غرف الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء للاطلاع على التفاصيل الكاملة لمبادرة حياة كريمة ودور الاتحاد والغرف الصناعية فى معاونة الشركات للتسجيل لدى الجهات المختصة المكلفة بتدبير احتياجات المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار المبادرة من المنتجات محلية الصنع.

حياة كريمة

الصناعات الهندسية

مبادرة حياة كريمة

اتحاد الصناعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قرى إسنا تدخل الحداثة من باب"حياة كريمة".. تغطية الترع ومتابعة شبكات الصرف الصحى بقري الدير والحلة وزرنيخ والكلابية والحليلة والحميدات والهنادى.. ورفع كفاءة الخدمة فى قطاعات الكهرباء والمياه والإسكان والمدارس

الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:20 م

"حياة كريمة" فرصة ذهبية لتنوير العقول وبناء الوعى بالريف.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:26 م

الحكومة تلتقى ممثلى إحدى الشركات الوطنية لبحث التعاون بتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:01 ص

كيف دعمت "حياة كريمة" المرأة المصرية.. تعرف على أهم الآليات والجهود المبذولة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة