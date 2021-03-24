اليوم السابع
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العبار: هشام طلعت مصطفى رجل شجاع لاستثماره في أرض مدينتي

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:05 ص
العبار: هشام طلعت مصطفى رجل شجاع لاستثماره في أرض مدينتي رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار

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أبدي رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية اعجابه الشديد بتجربة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي في اقتحام الصحراء وانشاء مشروع بحجم مدينتي، حيث قال: "دائما ما اضحك مع هشام طلعت وأقول له: والله مديتني لو اعطتني الحكومة أرضها مجانًا ما استثمرت فيها.. فالمكان بعيد، ولا توجد به بنيه تحتية".

 

وأضاف العبار في حديث مطول لمجلة "انجما": دائما ما أقول له كم أنت شجاع، وهذه ليست مجاملة على الاطلاق .

 

واعتبر العبار أن هشام طلعت مصطفي من ضمن قائمة الشخصيات العربية التى يعجب بها وبمواجهتها للتحديات والمصاعب، مؤكدًا أن العمل في الشرق الأوسط به تحديات كثيرة، والمنطقة تصنف بأنها بها مشاكل ومتاعب.


محمد العبار

مدينتي

هشام طلعت مصطفى

المطورين العقاريين

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