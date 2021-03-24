المنامة (أ ش أ)

بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن تعازيه وصادق مواساته فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية الإماراتى، سائلاً المولى العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.