العاصفة الترابية تغطى سماء سيناء وتحجب الرؤية.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

غطت عاصفة ترابية أجواء شمال ووسط سيناء وتسببت فى حجب الرؤية على الطرق وفى الأماكن المنخفضة مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وتواصل محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ فى مختلف مناطقها بالتنسيق مع غرف عمليات مجالس مدن العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد ومديرية الصحة وشركة المياه والصرف الصحى والكهرباء.

وتشهد شمال سيناء الأجواء العاصفة لليوم الثانى وتسببت فى تراجع حركة السير على الطريق وانعدام لتواجد الأهالى على كورنيش بحر العريش الذى علت امواجه بشكل ملحوظ.

وأعلن ميناء العريش البحرى، استمرار إغلاق الميناء أمام حركة السفن، كما تلقت غرف العمليات بمجالس مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء بلاغات بإغلاق الرمال المتحركة طرق بنطاق مركز الحسنة، وقرى بئر العبد وإعاقة حركة السير على طريق العريش القنطرة، وانقطاع التيار الكهربائى بمنطقة الشيخ زويد وقرى شرق العريش .

وناشدت محافظة شمال سيناء المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة ولافتات الإعلانات على الطرق وأعلنت رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات .

كما أعلنت محافظة شمال سيناء، الاستعدادات بين مختلف القطاعات والأجهزة الخدمية للتقلبات الجوية باستمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، وجاهزية المرافق الخدمية خاصة المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والتضامن الاجتماعى غيرها من الجهات المعنية، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والمرافق.

الطقس بشمال سيناء