الصحة: كميات كبيرة من لقاحات كورونا تصل مصر خلال أيام

إبراهيم سعيد





وأضاف محمد عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي": "جرى افتتاح 33 مركزا لتلقي لقاح كورونا في محافظة القاهرة". أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر ستشهد وصول كميات كبيرة من لقاحات كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.وأضاف محمد عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي": "جرى افتتاح 33 مركزا لتلقي لقاح كورونا في محافظة القاهرة".

وتابع محمد عبد الفتاح، إنه على المواطن التسجيل على موقع الحصول على لقاح كورونا، وهناك تعليمات من وزيرة الصحة بزيادة عدد مراكز الحصول على التطعيم ووصلنا لـ138 مركزا على مستوى الجمهورية.



وأكمل محمد عبد الفتاح: "الأولوية في الحصول على اللقاح في الفترة الحالية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".



ولفت محمد عبد الفتاح، أنه "مع زيادة مراكز تلقي اللقاح لن يكون هناك قائمة انتظار مطلقا، وسيجرى تسريع وتيرة حصول المواطنين على اللقاح، وما يقرب من 500 ألف مواطن سجلوا على موقع الحصول على لقاح كورونا".