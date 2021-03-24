اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 01:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: كميات كبيرة من لقاحات كورونا تصل مصر خلال أيام

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:15 ص
الصحة: كميات كبيرة من لقاحات كورونا تصل مصر خلال أيام لقاحات كورونا
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر ستشهد وصول كميات كبيرة من لقاحات كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف محمد عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي": "جرى افتتاح 33 مركزا لتلقي لقاح كورونا في محافظة القاهرة".
 
وتابع محمد عبد الفتاح، إنه على المواطن التسجيل على موقع الحصول على لقاح كورونا، وهناك تعليمات من وزيرة الصحة بزيادة عدد مراكز الحصول على التطعيم ووصلنا لـ138 مركزا على مستوى الجمهورية.

وأكمل محمد عبد الفتاح: "الأولوية في الحصول على اللقاح في الفترة الحالية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

ولفت محمد عبد الفتاح، أنه "مع زيادة مراكز تلقي اللقاح لن يكون هناك قائمة انتظار مطلقا، وسيجرى تسريع وتيرة حصول المواطنين على اللقاح، وما يقرب من 500 ألف مواطن سجلوا على موقع الحصول على لقاح كورونا".

الطب الوقائي

وزارة الصحة

لقاحات كورونا

اخبار

اخبار عاجلة

لقاح كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"جونسون أند جونسون" تحصل على موافقة لتصنيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:50 م

دراسة أمريكية: الحوامل الحاصلات على لقاح كورونا ينقلن الأجسام المضادة لأطفالهن

الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:11 م

دفعة جديدة من لقاحات كورونا فى الطريق إلى العراق خلال يومين

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:00 ص

كيف تعرف إذا كنت لديك حساسية تجاه لقاحات كورونا؟

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:00 م

زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا لـ138 مركزا على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:24 م

أطباء مستشفى المنصورة الدولى يتلقون أولى جرعات لقاح كورونا.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:17 م

آلية كوفاكس تخصص 5% من لقاحات كورونا للطوارئ

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة