اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تسجل 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة وخروج 500 متعافٍ

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:36 ص
"الصحة" تسجل 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة وخروج 500 متعافٍ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج  500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150924 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 648 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.
 
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 196709 من ضمنهم 150924 حالة تم شفاؤها، و 11680 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

كورونا

بيان كورونا اليومى

هالة زايد

الصحة

وزارة الصحة

اصابات كورونا

الموجه الثالثة من كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا لـ138 مركزا على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:24 م

الصحة تناشد المواطنين شرب من 8 لـ10 أكواب سوائل يوميا لتقوية المناعة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:37 م

الصحة تكشف معدلات الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:58 م

الصحة: تسجيل 643 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و39 وفاة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:54 ص

الصحة: 5000 وحدة صحية و600 مستشفى لتلقى لقاحات كورونا خلال الفترة القادمة

الإثنين، 22 مارس 2021 04:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة